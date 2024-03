Heißluftballon kracht in den USA in Stromleitung

Eine Verkehrskamera hielt den dramatischen Unfall am Mittwochabend fest. Darin sieht man, wie Funken sprühen, als der Heißluftballon in die Leitung kracht. Feuerwehrleute berichteten danach, dass der Korb nach dem Unfall ohne dem Korb am Himmel schwebte – auch das ist in dem Video gut zu sehen.