Peking und Moskau schlossen Abkommen mit Houthis

Houthi solidarisch mit Hamas-Terroristen

Die Houthi-Rebellen kontrollieren Teile des Jemens und seiner Küste. Sie gehören der vom Iran geführten sogenannten „Achse des Widerstandes“ an und haben sich solidarisch mit der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen erklärt. Die Hamas hatte am 7. Oktober 2023 überraschend den Süden Israels angegriffen, mehr als 1100 Menschen getötet und rund 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem kämpft die israelische Armee im Gazastreifen gegen die Hamas.