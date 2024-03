Houthi-Rebellen töten zwei Seeleute im Roten Meer

Das volle Ausmaß der Attacke und des Schadens ist der Narichtenagentur AP zufolge noch nicht bekannt. Teile der Besatzung hätten sich mit Rettungsbooten in Sicherheit bringen können. Das Schiff, das sich in griechischem Besitz befindet, sei etwa 50 Seemeilen vor der Küste in Brand geraten, berichtet Reuters.