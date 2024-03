US-Zerstörer erneut von Houthis beschossen

Im Wortlaut heißt es in einem Tweet auf X: „Zwischen 2 und 4.30 Uhr (Sanaa-Zeit) am 12. März feuerten die vom Iran unterstützten Houthi-Terroristen eine ballistische Nahbereichsrakete aus den von den Houthi kontrollierten Gebieten im Jemen auf die USS Laboon im Roten Meer. Die Rakete schlug nicht in das Schiff ein, und es wurden keine Verletzungen oder Schäden gemeldet.“