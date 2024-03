Supermarkt-Kette trennt legendäres „Twinni“-Eis

Klassiker führt Verkaufslisten an

Das „Twinni“ gehört zu den beliebtesten Eis-Produkten der Österreicher, laut dem Hersteller Eskimo führt es seit seiner Markteinführung Ende der 1960er fast ununterbrochen die Verkaufslisten an. 2020 wurde das weibliche Pendant „Twinna“ in den Sorten Erdbeer und Orange-Passionsfrucht in den Farben Rot und Gelb auf den Markt gebracht.