Kaffee ist Österreichs Eissorte des Jahres

Eismacher aus Oberöstererich gewinnt Grand Prix Gelato

„In den heimischen Eissalons wird eine große Bandbreite an Eissorten von hoher Qualität hergestellt. Das zeigt sich unter anderem in der Tatsache, dass unsere Betriebe auch bei Eis-Wettbewerben regelmäßig Top-Platzierungen erreichen“, zeigte sich Nussbaumer erfreut. So hatte am vergangenen Wochenende der Grand Prix Gelato Austria 2024 stattgefunden. Der Sieg ging dabei an den Oberösterreicher Stefan Mühlbacher. Er konnte sich gegen die rund 80-köpfige Gelatieri-Konkurrenz durchsetzen und landete mit seinem Haselnusseis für Österreich auf Platz 1.