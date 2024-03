Emmanuel Macron lässt seine Muskeln spielen

„Die Botschaft ist an Putin gerichtet“

Für Politikexperte Philippe Moreau-Chevrolet ist in der Zeitung „Le Parisien“ klar: „Die Botschaft ist an Putin gerichtet.“ Macron zeige in dynamischer und entschlossener Art, dass er bereit sei, einen Kampf auszutragen. Sportbilder von Präsidenten seien normalerweise nicht so aggressiv. Diese Fotos seien aber mit Absicht so geschossen worden, um zu zeigen, dass man in einer Schlacht sei. Auch Putin hat sich schon etliche Male als Sportsmann abgelichtet, etwa beim Kampfsport wie auch beim Jagen.