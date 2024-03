Macron erklärt dem Volk seine Ukraine-Haltung

Mehrere Sender übertragen dem Vernehmen nach das Live-Gespräch am Donnerstagabend ab 20.00 Uhr. Macron will sich in dem Interview am Abend auch zur Lage in Nahost äußern. Der Präsident hatte sich zuletzt im Jänner in einer etwa zweieinhalbstündigen, live übertragenen Pressekonferenz an die Französinnen und Franzosen gewandt. Dabei hatte Macron mit Ankündigungen zum nationalen Pflichtdienst, zur Schuluniform und zu mehr Staatsbürgerkunde vor allem rechte Wähler umworben.