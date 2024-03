Frühling bringt viel Genuss im Südburgenland

Lösung für „Verköstigungsproblem“

Zudem biete die „Aufblühen“-Frühlingskampagne den regionalen Veranstaltern eine einzigartige Vermarktungsbühne, so Harald Popofsits vom Tourismusverband Südburgenland. Zielgerichtet wird in den größten Ballungsräumen Österreichs, wie Wien, Graz und Linz, sowohl analog als auch digital geworben. Große Chancen darin sieht auch Martin Taucher vom Verein Uhudlerland. Dem Südburgenland eilt oftmals der Ruf voraus, ein „Verköstigungsproblem“ zu haben. Gemeint ist damit, dass Touristen oftmals vor verschlossenen Lokaltüren stehen. „Durch die Initiative ist es uns jetzt gelungen, von Mitte April bis Mitte Mai, jeden Tag ein gastronomisches Angebot in der Region anzubieten.“