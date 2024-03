„Vergeben ist immer eine Herausforderung“

Sein neuestes Buch „Na und, sagte der weiße Schimpanse“ handelt von den Gut Aiderbichl Schimpansen, die in Gänserndorf nach Jahren der Isolation und Qualen als Labor-Affen nun ein Leben in Freiheit führen dürfen. „Ich wollte die Geschichte durch die Augen einer Pflegerin erfahren, die die Schimpansen von Anfang an betreut hat“, erzählt der Autor. Besonders berührte Brezina das Schicksal des kleinen Affen „Gogo“. Dem jüngsten im Bunde wurde bei der Gefangennahme ein Bein gebrochen. Danach wurde er eiskalt in den Labor-Käfig gesteckt.