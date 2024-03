Gerettete Tiger müssen in Rumänien bleiben

So mancher Salzburger Tierfreund muss jetzt tapfer sein: Die fünf von Gut Aiderbichl aus einem Zirkus geretteten Tiger werden nicht auf das Gut in Henndorf ziehen. Der Bau des Tigergeheges, der ursprünglich in Henndorf geplant war, wird nicht stattfinden. Die Behörden in Österreich erteilen dafür nämlich keine Bewilligung. Die Tiere bleiben nun in Rumänien, wo auf dem Gelände des Liska Animal Park Zoos derzeit ein entsprechendes Gehege für die Raubkatzen errichtet wird.