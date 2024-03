Warum an dieser HTL raschest gehandelt werden muss

Still und heimlich kam neuer Schulleiter

In eine aussichtsreiche Zukunft soll nun der neue, interimistisch eingesetzte Schulleiter Gerold Kornell führen. Er hat die Arbeit bereits aufgenommen und soll Direktor Wolfgang Hörmann schon operativ abgelöst haben, heißt es aus der Region. Die Gründe dafür will die Bildungsdirektion aus Datenschutzgründen nicht benennen.