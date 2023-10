Futuristische Themen als Hoffnung für HTL-Standort

In den Gängen der HTL Karlstein an der Thaya schallt ein mehrtöniges Ticken durch die Gänge. Uhren jeglicher Art zieren die Wände und stehen im Fokus der Aufmerksamkeit von rund einem Drittel der insgesamt 150 Schülern. Die HTL im nördlichen Waldviertel ist die einzige Fach- und Bundesberufsschule in Österreich (in Wien gibt es noch eine weitere Landesberufsschule für Uhrmacher), an der der Beruf des Uhrmachers erlernt werden kann - und das seit 150 Jahren. Das österreichische Unikat einer Ausbildungsstätte hält nicht nur an traditionellem Handwerk fest, sondern will sein Bildungsangebot zukünftig auch mit Fokus auf nachhaltigen Technologien erweitern.