Baustellenstart: Neuer Pflege-Campus in Kapfenberg

Wie kann man Studierende gerade in diesem Bereich auf die knallharte Praxis vorbereiten?

Das Konzept einer Fachhochschule ist es, die Praxisorientierung mit der theoretischen Fundierung im Studium zu vereinen. Das äußert sich in mehrfacher Hinsicht: Zum einen haben wir sehr viele externe Lehrende wie Ärzte oder Pflegedienstleiter, sodass die Studierende von Anfang an den Bezug zur Praxis und zur Realität bekommen. Zum anderen wird das mit einer praktischen, wissenschaftlich basierten Ausbildung in den Skill-Labs – beispielsweise direkt an der Puppe – kombiniert. Zusätzlich machen die Studenten über 2000 Stunden an Praktika, insbesondere in Krankenhäusern und Einrichtungen hier in der Obersteiermark. Vor kurzem wurde untersucht, wo denn Pflegeabsolventen im späteren Berufsleben landen: Mehr als 90 Prozent der Absolventen sind in kürzester Zeit nach dem Studium in die Pflege gegangen.