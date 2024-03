„Man sollte informieren, was Pflege ist und macht“

Der Unterricht an der Fachhochschule verändert sich fortlaufend. Wie viel wird noch am Patienten gelehrt und welche Rolle spielt mittlerweile das Simulationstraining?

Die Simulation ist unser Studiengesangsschwerpunkt. Wir haben sehr modernes Equipment, um die Studierenden für Praktika vorzubereiten. Denn in unserem Studium hat die praktische Ausbildung einen wichtigen Stellenwert. In jedem Semester finden Praktika statt, insgesamt sind es zehn - zum Beispiel im Krankenhaus, in Pflegeheimen, in der mobilen Pflege oder in Tageszentren. Darauf soll das Simulationstraining in unseren Skill- und Simulation-Labs vorbereiten. Die erste Blutabnahme wird an der Puppe und nicht am Patienten geübt.