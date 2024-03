Anwältin der Jugend: Viel erreicht, viel zu tun

Es war die letzte Pressekonferenz, zu der Elisabeth Harasser am Dienstag begrüßte. Nach 24 Jahren als Tirols Kinder- und Jugendanwältin verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Zuvor zog sie noch einmal Bilanz: „Es braucht sehr, sehr viel Geduld, um etwas umzusetzen“, so ihre erste Zusammenfassung.

Fremdunterbringung reduzieren, Arbeit stärken

Positiv in Erinnerung geblieben ist Harasser etwa die Implementierung der Schulsozialarbeit und der Prozessbegleitung, aber auch, dass es gelungen ist, Kindern in Disziplinarverfahren Vertrauenspersonen zur Seite zu stellen. „Es ist einiges passiert, doch es bleibt noch viel zu tun.“ So hätten Kinder und Jugendliche nach wie vor das Gefühl, von der Politik nicht gehört zu werden. Und zu viele Minderjährige – 2022 waren es in Tirol 857 – seien fremduntergebracht. Man müsse hier präventiv gegenarbeiten.