Aggressiver Autorowdy fuhr auf Polizisten los

Ließ Motor aufheulen

Die Polizisten – sie waren in Zivil – gaben dem Lenker mit eindeutigen Handzeichen zu verstehen, dass er seine Geschwindigkeit verringern solle. Daraufhin bremste dieser abrupt vor den Beamten ab und diese gaben sich als Polizisten zu erkennen. Als der Autofahrer bemerkte, es mit Polizisten zu tun zu haben, ließ er seinen Motor mehrmals aufheulen. Außerdem deutete er an, entgegen der Anweisung der Beamten weiterzufahren, indem er sein Auto mehrmals kurz wegfahren ließ, um gleich wieder zu bremsen und dabei in Richtung der Polizisten lenkte.