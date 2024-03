Der Affe in uns Menschen

Die „Gurken-Trauben-Studie“ stammt vom berühmten Verhaltensforscher Frans de Waal, der dieser Tage mit 75 Jahren verstorben ist. Er war es, der den Menschen ein wenig von seinem hohen Thron stieß. Und ihn im Selbstverständnis, das Maß aller Dinge in der Natur zu sein, erschütterte. In seinen lebenslangen Forschungen ging er der Frage nach, wie viel „Affe in uns“ steckt. De Waal entdeckte, dass sich Affen nach einem Streit versöhnen, dass sie Empathie und Mitgefühl empfinden können und einen Sinn für Gerechtigkeit besitzen. Aber vor allem: Dass die Kluft zwischen Mensch und Tier gar nicht so groß ist, wie man(n) jahrhundertelang postuliert hatte.