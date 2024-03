Parkprivilegien für drei Vereine werfen Fragen auf

In Gmunden ist ab Mai das Autoabstellen am Toscana-Parkplatz gebührenpflichtig. Besondres groß ist der Wirbel um das Jahresticket. Dieses erhalten nur Mitglieder von drei Vereinen, die am Traunsee angesiedelt sind. Die Neos kündigen wegen des Verdachts der Diskriminierung eine rechtliche Prüfung an.