Thaibox-Legende kennt Gegner für ersten Box-Kampf

„Er ist fast halb so alt wie ich“, lacht Fadi Merza. 26 Jahre ist Kenan Catic alt und damit um 20 Jahre jünger als Merza selbst. Bei der Bounce Fight Night am 6. April im Hotel Intercontinental, wo sich Fadi als mehrfacher Thaibox-Weltmeister der neuen Herausforderung Boxen stellt, prallen die beiden nun aufeinander. „Eigentlich wollte ich in der Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm antreten, da hat es aber keinen Gegner gegeben, jetzt muss ich eine Klasse höher antreten“, erklärt Fadi. Und ergänzt: „Das bedeutet aber auch, dass ich vielleicht etwas mehr Kraft haben werde.“