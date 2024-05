Fahrer-Protest beim Giro! Strecke wurde geändert

Der Veranstalter RCS entschied schließlich, die Etappe in Livigno zu starten. Vor dem Munt-Raschera-Tunnel werden die Radprofis in Autos zum Fuße des Stilfser Jochs gebracht, wo der richtige Start erfolgt. „Es ist wirklich schlechtes Wetter“, sagte der Gesamt-Erste Tadej Pogacar. „In unserem Hotel, das in 1.900 m Höhe liegt, habe ich bereits Schneeflocken gesehen. 600 Meter höher ist es sicher voller Schnee. Es ist gefährlich, dort abzufahren.“