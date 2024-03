Na Prost! Schluckspecht muss vier Jahre singen

Eine ungehörige Portion an krimineller Energie gehe von ihm aus, sagte Karin Lückl, die Vorsitzende des Schöffengerichts am Landesgericht Eisenstadt. Und aufgrund seiner Vorstrafen sowie der unverhältnismäßig langen Dauer der Straftat sei er zu vier Jahren Haft zu verurteilen. Kopfschütteln auf der Anklagebank, das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig.