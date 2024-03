„Sprachbarriere ist größte Hürde für Integration!“

„Wir leben Integration, doch unsere Werte werden mit solchen Vorfällen nur mit Füßen getreten“, lässt Westbahn-Obmann Markus Modrey nach dem Skandal im 1b-Duell gegen Steyregg tief blicken. Der Linzer Achtligist hat in den letzten Jahren unzählige Spieler mit Migrationshintergrund in den Klub aufgenommen, mittlerweile seien österreichstämmige Kicker (zwei im gesamten Kader) weit in der Unterzahl.