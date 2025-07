Ein Tag am Airport: So steht’s um Linzer Flughafen

Kurze Wege und individuelle Betreuung als Stärken

So wie Larissa mit Mutter Ursula: „Wir sind in der Nähe von Wels daheim und mit dem Auto hergefahren, das ist praktisch.“ Auch für Romana aus Marchtrenk war ein Kriterium, „dass wir mit den Kindern nicht so weit fahren müssen.“ Die Nähe zum Kunden, die kurzen Wege und die individuelle Betreuung nennt auch Flughafen-Chef Norbert Draskovits als die großen Stärken. Zum Beispiel: „Wir haben die Parkplätze draußen vergrößert, mit E-Tankstellen versorgt und sie auch so angeordnet, dass der Passagier wirklich nur über die Straße gehen muss.“ Doch trotz der guten Stimmung in der Abflughalle steht der Airport vor Herausforderungen.