Wurde OÖ-Klub Opfer der eigenen Willkommenskultur?

„Man muss sich nach so einem unglaublichen Vorfall die Frage stellen, ob ehrenamtliche Arbeit überhaupt noch Sinn macht!“ Darüber denkt Markus Modrey, Obmann vom oberösterreichischen Fußball-Achtligisten Westbahn Linz, nach dem Unterhaus-Skandal beim 1b-Duell gegen Steyregg intensiv nach. Das Duell endete mit einem Spielabbruch in der 85. Minute, gefolgt von einem Polizeieinsatz. Doch was war passiert?