Jungbauer Philipp (23) über sein „erstes Mal“

„Es gibt sogar schon ein Jungbauern-Baby“

Das kann Philipp Knefz bestätigen. Der ehemalige Mister Austria organisiert und produziert den Jungbauernkalender, versucht seit Jahren die charismatischsten heimischen weiblichen und männlichen Anwärter vor die Linse zu bekommen. Und in vielen Fällen ist nicht nur die Chemie zwischen „Model“ und Fotograf stimmig. „Es haben sich während unserer Drehwoche, wo wir immer in einem wunderschönen Thermenhotel untergebracht sind, schon einige Pärchen gefunden. Sie sind alle erwachsen und was am Abend passiert, geht mich ja auch nichts an. Und mittlerweile gibt’s sogar schon ein reinrassiges Jungbauern-Baby“, zwinkert Knefz. Das vielleicht in 20 Jahren selbst für den Kalender posiert.