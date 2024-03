„Wünsche mir nur, dass sie mich in Ruhe lassen“

Eigentlich sollte sich Martin, dessen Name für diese Geschichte geändert wurde, einfach nur freuen. Im Juni würde er seine Mittelschule in Wien abschließen, danach seiner großen Leidenschaft, den Pferden, an einer speziellen Schule in Niederösterreich nachgehen. „Ich will mit Pferden arbeiten“, erzählt der 13-Jährige freudig der „Krone“. Wäre da nicht eine Suspendierung, die das Vorhaben des Wieners zunichtemachen könnte.