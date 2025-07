Wolff nach Horner-Aus: „Muss vorsichtig sein …“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich am Rande des Rennwochenendes in Spa über die Entlassung von Christian Horner bei Red Bull geäußert. Dabei scheint er seinen langjährigen Rivalen sogar etwas hinterherzutrauern. Allerdings glaubt Wolff, dass er den Briten schon bald in der Formel 1 wiedersehen könnte.