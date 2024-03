Große Personalrochaden bei Signa-Gesellschaften

„Immobilienmarkt in einem nicht sehr guten Zustand“

Ob die Gläubiger der Luxus-Immobiliengesellschaft, wie im am Montag angenommenen Abwicklungs-Sanierungsplan vorgesehen, mindestens 30 Prozent ihrer Forderungen zurückbekommen, ist übrigens nicht fix. „Das kann man nicht so voraussagen, aber das wäre der Plan. Das hat auch der Gutachter so bestätigt“, sagte Grossnigg. Zum Portfolio der Signa Prime gehören beispielsweise das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe, das Selfridges in London und der auf 100 von 245 Meter Bauhöhe derzeit gestoppte Elbtower in Hamburg und viele weitere Immobilien, etwa das Goldene Quartier und das Hotel Park Hyatt in Wien sowie das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.