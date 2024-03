Ex-Wals-Grünau-Trainer hat neuen Job gefunden

Verein abstiegsgefährdet

„Wir haben uns Sonntag getroffen und es war ein sehr gutes Gespräch“, erzählt Kletzl im Gespräch mit der „Krone“. Eigentlich wäre sein Engagement in der Regionalliga Mitte erst im Sommer gestartet, allerdings brauchte Vöcklamarkt nach vier Niederlagen in Folge und dem abstiegsgefährdeten 13. Platz sofort einen neuen Impuls und hat Thomas Laganda entlassen. Für frischen Schwung will der Salzburger nun sorgen: „Ich weiß, was ich taktisch vor habe, werde aber keine Versuche starten, denn es muss was einfaches her.“ Mit einer „Jungs, das schaffen wir“-Mentalität will er vorangehen. Zudem sei es wichtig, viele Gespräche zu führen, dem Team Selbstvertrauen einzuimpfen und Aufbauarbeit zu leisten.