Grünau schmeißt Trainer Kletzl raus

Gerüchte gab es schon mehrfach, nun ist es fix: Wals-Grünau trennte sich Montagabend von Bernhard Kletzl. Trotz Aufstiegs in die Westliga muss er den Posten räumen. Besonders bitter: Weil der 38-Jährige derzeit in Kroatien urlaubt, erfuhr er per Telefon von seiner Entlassung. Diese kommt für ihn überraschend. Er ging nach einer mündlichen Vereinbarung davon aus, die Walser auch kommende Spielzeit zu betreuen.