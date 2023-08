Das Warten auf einen freien Stuhl

Wieder offen für ein neues Abenteuer wäre auch Mario Messner, der sich in Grödig und als Co-Trainer in Ried einen Namen gemacht hat. „Ich habe mich zuletzt beruflich umorientiert und eine Pause gemacht. Jetzt will ich aber zurück ins Geschäft und denke, dass ich mit meinen gesammelten Erfahrungen vielen Teams weiterhelfen könnte“, ist Messner überzeugt.