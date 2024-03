Präsident Milanovic will antreten, darf aber nicht

Milanović will erst im Falle eines Wahlsiegs zurücktreten

Der 57-Jährige will dem Vernehmen nach erst im Falle eines Wahlsiegs sein Amt als Präsident abgeben. Sollte er an diesem Plan festhalten, könnte dies allerdings eine schwere Staatskrise auslösen. Der Staatspräsident spielt auch eine zentrale Rolle bei der Regierungsbildung nach der Wahl. So vergibt er den Auftrag zur Regierungsbildung, was ihm vor allem im Fall unklarer Machtverhältnisse großen Einfluss gibt.