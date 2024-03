Seltene Maus zieht jetzt im Salzburger Zoo ein

„Auch kleine Tiere schützenswert“

„Unsere beiden Bayerischen Kurzohrmäuse wurden im Alpenzoo Innsbruck geboren. Dort hat man sie erstmals gezielt nachgezüchtet“, sagt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner. Mit dem Ziel eine Erhaltungspopulation aufzubauen, wurden Nachzuchten erst an zwei Tiergärten in Deutschland und nun an zwei in Österreich abgegeben, unter anderem an den Zoo Salzburg.