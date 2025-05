Im Aufstiegsrennen „drohen“ jetzt vier Gewinner

Eine Busfahrt, die lustig war

Ein ähnliches Bild bietet sich im Süden, wo St. Johann 1b nach dem 1:0 im Derby gegen Schlusslicht St. Veit – Spielertrainer Pielorz erzielte das Goldtor – im Titelkampf mitmischt. In zwei Wochen wartet der Hit gegen Spitzenreiter St. Michael. Der schoss sich beim Sonntagshit in Leogang vor 400 Zuschauern schon mal warm, siegte 4:0. Und kann im nächsten Schlager gegen den Vierten Eben nachlegen. „Wir haben gesagt, die Guten kommen zum Schluss“, grinste Trainer Gerald Payer auf der Heimfahrt im rappelvollen Bus. Knapp 30 Fans nahmen die zweistündige Anreise in den Pinzgau mit dem Team in Angriff. Für Payer wichtig: „Wir hatten drei Gesperrte und einen Verletzten und haben trotzdem verdient gewonnen.“ Das Ziel ist klar: Der Aufstieg.