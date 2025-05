Kuchl und Grünau setzen sich im Cup-Rennen ab

„Das war eine souveräne Leistung und ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg“, strahlte Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus. Seine Truppe fertigte Röthis vor heimischen Publikum klar mit 4:0 ab. Nika mit einem Doppelpack in Halbzeit eins sowie Kanzler und Zikic in der zweiten sorgten für den komfortablen Erfolg.