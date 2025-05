6:0-Torgala als Antwort auf Warnschuss

Das 3:3 gegen Wald hatte Schlusslicht Lend den ersten Punkt im oberen Play-off gebracht. Und die Oberpinzgauer zugleich von der Spitze purzeln lassen. Entsprechend ernst nahm der Neo-Leader in Kleinarl die Aufgabe. Aber: Große Spannung sollte in 90 Minuten nie so recht aufkommen. Trainersohn und Kapitän Pascal Gwehenberger eröffnete nach sieben Minuten den Torreigen, bis zur Pause erhöhte ein Doppelpack von Manuel Pichler den Spielstand auf 3:0. Pichler sollte am Ende gesamt vier der sechs Treffer beim 6:0 erzielen, ehe Gwehenberger-Bruder Elias per Foulelfmeter den Sack zumachte.