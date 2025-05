Nach Hattrick hat SAK Rettung und Rekord im Visier

Rivalen schrieben auch an

Am Sonntag punkteten auch zwei weitere Sorgenkinder im Keller. Erstmals seit acht Spielen schrieb Hallwang wieder an – 2:2 gegen Hallein. „Dabei waren es am Ende zwei verlorene Punkte. Aber das Remis tut der Mannschaft gut“, meinte Trainer Damir Borozni. Hallein-Sportchef David König sprach von „einem Sonntagskick“. Lediglich Torhüter-Talent Schäfer stach ihm positiv ins Auge.