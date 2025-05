Heimsieg für Hollaus bei Regen-Festspiele

Der Marathon-Sieg bei den Herren ging an Lukas Hollaus. Der 39-jährige Ex-Triathlet feierte in seiner Heimatstadt einen souveränen Erfolg. In 2:17:20 Stunden blieb der gebürtige Pinzgauer sogar um 18 Sekunden unter seiner persönlichen Bestzeit vom Graz-Marathon 2024. „In der ersten Runde konnte ich mit einer kleinen Gruppe mitlaufen, die zweite Runde war eine riesige Herausforderung, auch wegen des Wetters. Die letzten Kilometer konnte ich genießen“, so der Lehrer. Hinter ihm landeten der Ungar Laszlo Tarnai (2:26:23) und der Israeli Yoni Bartal (2:29:36) auf den Rängen zwei und drei.