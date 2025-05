„Klettersteige werden sehr oft unterschätzt“

Neben dem eigenen Können, der Verfassung und der nötigen Ausrüstung, sind auch Sicherheitsmerkmale in der Route zu beachten. So gilt es immer am Stahlseil mit seinem Klettersteigset mit Karabiner eingehängt zu sein. Die zwei Stück verhindern, dass man ohne Sicherung ist, auch beim Umhängen. Das hat am vergangenen Mittwoch ein Brite ignoriert: Er wollte seine Kameraden auf der berühmten Himmelsleiter am Donnerkogelklettersteig bei Annaberg fotografieren und hängte sich aus – er stürzte ab.