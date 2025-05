„Beim Training war Duell die größte Motivation“

Ich bin sehr, sehr enttäuscht, dass der Vergleich mit Peter ausfällt“, gestand Lukas Hollaus am Samstag beim Medientermin im JUFA Hotel Salzburg City. „Weil das Duell mit ihm war meine größte Motivation, ich habe die gesamte Vorbereitung darauf abgestellt. Ich liebe es, mich mit den Besten zu messen“, betont der 38-jährige Union Salzburg-Athlet. Der nach seiner langen Triathlon-Karriere heute, Sonntag, in Salzburg seinen dritten Marathon in Angriff nimmt.