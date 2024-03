Damenwahl im Zoo: Neuer Kater für „Nala“ gesucht

Auch wenn die Trauerphase erst angebrochen ist, der Zoo kontaktierte bereits internationale Experten. Für „Nala“ wird nach einem neuen Partner gesucht, die Großkatzen Löwen sind Rudeltiere. „Ein eigener Koordinator hat den Überblick über Europas Zoo-Populationen“, so Sernow. Dieser Experte wird in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Zoo versuchen, einen passenden Partner für „Nala“ zu finden. Ob sich die fast 15-jährige Löwin und ein neuer Kater vertragen, das entscheidet am Ende aber nur „Nala“ selbst.