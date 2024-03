Tischtennis-Talent auf den Spuren der Eltern

Nun schickt sich der Sohn des zweifachen Europameisters Stefan Fegerl und Ex-Topspielerin Li Qiangbing an, auch sportlich in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Dabei wollten diese zunächst nicht, dass Louis mit Tischtennis anfängt. „Aber er wollte es unbedingt“, erzählt Stefan. Was soll man da machen? Man übernimmt selbst das Training, wobei sich die Eltern abwechseln. Denn trainiert wird jeden Tag. „Und damit meine ich wirklich: 365 Tage im Jahr. Außer wir sitzen im Flieger nach China.“