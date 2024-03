Männer aus St. Koloman haben die stärksten Finger

Was macht die Faszination des Fingerhakelns aus, warum fügen sich die Männer freiwillig Schmerzen und offene Wunden zu? So ganz kann der Obmann das nicht erklären. „Die Motivation zum Trainieren ist schwer, vor allem nach einer Niederlage“, gibt Lindenthaler zu. „Und wenn ich lange pausiert habe, schmerzt‘s im Training wieder.“ Lindenthaler erkennt man an seinem dicken Zeigefinger, der durch Hornhaut beim Ziehen vor dem einschneidenden Lederring geschützt ist. Wer noch nicht so lange dabei ist, für den ist der Wettbewerb oft eine blutige Angelegenheit. Beim Frühlingshakeln gibt es daher eine Vorsorgungsstation, bei der aufgerissenen Finger mit Pflastern und Verbänden versorgt werden. Auch die Kleinsten haben schon einen ordentlichen Zug: Lorenz (6) und Rupert (4) Wallinger aus St. Koloman hakeln bei den Kindern mit und sind schon fast so gut wie Papa Rupert, der seit 1994 beim Kräftemessen dabei ist.