Salzburg, Wien: Tausende Russen stürmen Wahllokale

Auch in Wien Proteste

Um 14.30 Uhr standen rund 1300 davon vor der russischen Niederlassung in der Schlange an. Rund 33.000 Russen wohnen in Österreich. Ihr Wahlrecht können sie bei Wahlen lediglich in der Botschaft in Wien und im Konsulat in Salzburg ausüben. Auch aus dem Nachbarland Deutschland strömten zahlreiche Russen zur Stimmabgabe nach Salzburg. Mehrere Konsulate, etwa in München, sind geschlossen.