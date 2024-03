„Ich bin nur noch müde und krank“

Eine weitere verzweifelte Mieterin einer Wohnung von Salzburgs größter gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaft, kurz Gswb hat sich der „Krone“ anvertraut. Die 50-Jährige Frau hatte in der Rettenpacherstraße 26 in Salzburg-Parsch kurz nach dem Einzug vor drei Jahren mit einem Wasserschaden zu kämpfen, der seinen Ursprung vermutlich in ihrem Bad oder der Wohnung nebenan hat.