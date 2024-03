Erst Leichtgewicht – nun Hartberger Schwergewicht

„Aufgegeben hab ich den Bundesliga-Traum aber nie“, so Pfeifer, der 2023 zum Tabellenletzten Hartberg gekommen war. Mittlerweile steht der TSV in der Meistergruppe. Und Pfeifer selbst ist keine 100.000 Euro wie zu Lafnitz-Zeiten 2021 in Liga zwei mehr wert, sondern 800.000! Das macht ihn hinter Teamspieler Entrup (1,5 Mio.) mit dem Trio Bowat, Komposch und Avdijaj zum zweitteuersten Kaderspieler und einem TSV-„Schwergewicht“!