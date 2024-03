Wenn Fußball-Zwerge gegen Riesen kämpfen

„Klagenfurt spielt drei Jahre Bundesliga und ist zum dritten Mal oben dabei, das alleine sagt schon alles“, zieht Hartberg-Trainer Markus Schopp vor den Pacult-Mannen den Hut. „Der Peter ist der älteste Coach der Bundesliga. Mit seinem Alter hat das aber nichts zu tun, sondern eher damit, dass er in all seinen Trainerrollen und bei all seinen Stationen so viel mitgenommen hat, das er jetzt ehrlich und klar an seine Spieler weitergibt. Zusätzlich zum Erfolg muss man sich anschauen, wie sich derzeit ein Sinan Karweina unter Pacult entwickelt. Oder dass sie zuletzt einen Greil oder auch einen Pink entwickelt und weiterverkauft haben“, streut Schopp viele Rosen in Richtung Wörthersee und seinen „Mitspieler“ Pacult, mit dem sich der Grazer ja immer wieder bei Matches der „Copa-Pele-Legenden“ trifft. „Da teilen wir uns die Halbzeiten schön brav auf, er und ich“, lacht Schopp.