Peinlich: Darum ging Hartberg auf Herbergssuche!

Meistergruppe, wir kommen! Die Partynacht ist vorbei, jetzt wird in Hartberg wieder in die Hände gespuckt. Kommenden Sonntag startet die Mannschaft von Markus Schopp mit dem Kracher in Salzburg das Rennen um die Europacup-Plätze. Doch inmitten des Jubels über den gelungenen Meilenstein werden auch nachdenkliche Töne angeschlagen.