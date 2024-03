David Stögmüller ist neuer Sprecher bei den Grünen

David Stögmüller wird LGBTIQ-Sprecher des Grünen Klubs. Er folgt auf die Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, die am Donnerstag bekannt gab, sich aus der Parteipolitik zurückzuziehen. In den kommenden Monaten wolle man noch „schauen, was wir zusammenbringen“, sagte Stögmüller am Freitag.